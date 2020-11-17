РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Группу из 70 призывников отправили на службу в Вооруженные силы РФ из подмосковной Балашихи, из военного комиссариата на улице Евстафьева призывники отправились на сборный пункт в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на странице администрации горокруга в соцсети «ВКонтакте».

Осенняя призывная кампания в округе продолжается. Она началась 1 октября и продлится до 31 декабря. Службу в Вооруженных силах России уже проходят 93 жителя Балашихи, призванные осенью.

«Около 70 новобранцев из Балашихи отправили на службу в Вооруженные силы России 16 ноября. Призывники пополнят ряды бойцов Сухопутных, Воздушно-космических войск, Военно-морского флота, войск Росгвардии и Президентского полка. Они будут проходить службу в центральной части России, Западном военном округе, Москве и Подмосковье», - говорится в сообщении.

Отправка новобранцев проходит каждую неделю. Всего в осенний призыв в армию из Балашихи уйдут 317 человек.