РИАМО - 17 ноя. Следователи в Домодедове завершили расследование уголовного дела в отношении 32-летнего мужчины, обвиняемого в покушении на убийство по предварительному сговору, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Московской области.

Летом 2015 года обвиняемый вместе со своим другом решили убить знакомого, чтобы не возвращать ему его автомобиль Range Rover. Мужчины проникли в дом потерпевшего, ударили его рукояткой травматического пистолета в голову, затем несколько раз ударили ножом. Потерпевший смог сбежать и обратиться за помощью.

«По горячим следам был задержан один из злоумышленников, второму же удалось скрыться. Он был объявлен в розыск, уголовное дело в отношении него было выделено в отдельное производство. Местонахождение мужчины удалось установить спустя пять лет. Он был задержан на территории Москвы», — говорится в сообщении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Второй соучастник осужден в 2016 году на 12 лет лишения свободы.