РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 17 ноя. Глава подмосковного Щелкова Андрей Булгаков провел прием жителей, большая часть вопросов касалась благоустройства территорий округа, сообщается в официальной группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

В период пандемии действуют строгие ограничения, и общение с главой округа проходило в формате видеосвязи.

«Так, в Финском еще этим летом должны были установить детскую площадку, проект получил поддержку на «Доброделе». Однако из-за борьбы с Сovid-19 финансирование было перераспределено. К работам планируют приступить в следующем году. В апреле профильное управление согласует с жителями перечень необходимых элементов», - говорится в сообщении.

Кроме того, к главе обратились жители микрорайона Чкаловский с вопросом увеличения освещения возле станции Гагаринская. В следующем году по программе «Светлый город» планируется смонтировать линии от домов №№4 и 6 на Институтской улице до насосного завода.

Также Булгаков поручил рассмотреть возможность выделения земельного участка для молочной фермы в деревне Мишнево.

Звучали вопросы, касающиеся сферы здравоохранения. В этом году в округ пришли работать порядка 90 врачей. Глава отметил, что потребность в новых кадрах по-прежнему высокая. Актуальные программы – предоставление служебного жилья, компенсации за съем квартир и социальная ипотека. Работа по привлечению специалистов будет продолжена.

Записаться на прием главы можно по телефону: 8(496)561-11-39.