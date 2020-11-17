РИАМО - 17 ноя. В столичные больницы за минувшие сутки поступили 1444 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 390 заболевших, сообщает московский оперштаб.
В городе за сутки подтверждено 5882 новых случая заражения коронавирусом.
«Среди новых выявленных случаев: 40,9% — граждане от 18 до 45 лет, 29,0% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, 4,0% — старше 80 лет, 15,7% — дети», — говорится в сообщении.
В столице обязательно нужно соблюдать домашний режим пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями.
С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 522 456 случаев Covid-19. Скончались 7933 человека, выздоровел 377 131 пациент.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.
- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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