РИАМО - 17 ноя. В столичные больницы за минувшие сутки поступили 1444 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, на ИВЛ находятся 390 заболевших, сообщает московский оперштаб.

В городе за сутки подтверждено 5882 новых случая заражения коронавирусом.

«Среди новых выявленных случаев: 40,9% — граждане от 18 до 45 лет, 29,0% — от 46 до 65 лет, 10,4% — от 66 до 79 лет, 4,0% — старше 80 лет, 15,7% — дети», — говорится в сообщении.

В столице обязательно нужно соблюдать домашний режим пожилым горожанам и людям с хроническими заболеваниями.

С начала пандемии в мегаполисе зафиксировали 522 456 случаев Covid-19. Скончались 7933 человека, выздоровел 377 131 пациент.

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Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- Московским школьникам продлили дистанционное обучение до 6 декабря. Это связано с распространением коронавируса.

- За сутки в России зарегистрировали 22 410 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 839 больных. В Москве - 6 882.

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.