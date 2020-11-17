РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 17 ноя. В двух домах на проспекте Юных Ленинцев Подольска временно отключили горячую воду во вторник из-за ремонтных работ, сообщается на сайте МУП «ДЕЗ».

«Сообщаем, что в связи с ремонтными работами во вторник с 9:00 и до окончания работ отключено горячее водоснабжение потребителям по адресам: проспект Юных Ленинцев, дома №№32, 34/2», - говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «ДЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.