РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. Во вторник культурный центр «Октябрьский» приглашает жителей Люберец на онлайн-мероприятия, пройдет лекция о народном празднике, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В 12:00 состоится выставка творческих работ читателей библиотеки. В 16:00 - лекция о народном празднике Еремин день», - говорится в сообщении.

Присоединится к мероприятиям можно в социальной сети Instagram: https://www.instagram.com/okt_centrkultura/.