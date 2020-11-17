РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 17 ноя. При пожаре в квартире дома на проспекте Гагарина в подмосковных Люберцах пострадал человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

«Шестнадцатого ноября в 18:54 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: городской округ Люберцы, проспект Гагарина, дом 9. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 20:17 - ликвидация пожара. В тушении участвовали три единицы техники, 11 человек.