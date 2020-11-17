РИАМО - 17 ноя. Врач и телеведущий Александр Мясников сообщил, что за два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок​, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного», — отметил Мясников.

При этом он подчеркнул, что в течении следующих пяти-шести дней риски заражения значительно снижается. При этом только у 20% инфицированных положительным ПЦР-тест в среднем остается 18 дней.

По последним данным, в России выявлено 1 948 603 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 33 489 летальных исходов, выздоровели 1 453 849 человек.​

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Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.