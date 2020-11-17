РИАМО - 17 ноя. Российское правительство рассматривает инициативу о сокращении ряда ведомств в 2021 году, в частности Роспечати и Россвязи, пишет во вторник газета «Известия».

По словам главы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александра Хинштейна, в ряде ведомств агентства дублируют функции министерств. Оставлять ведомства совсем без агентства не планируется, так как некоторые из них доказали свою эффективность — например, Ростуризм. Но часть планируется убрать.

«Насколько мне известно, обсуждается вопрос оптимизации структуры Минцифры. Я думаю, что это дело ближайшего будущего. Помимо самого министерства, есть два агентства и одна служба. К службе (Роскомнадзору) вопросов нет и быть не может. А вот что касается Роспечати и Россвязи — их будущее в правительстве обсуждается», —​ сказал Хинштейн.

Также в России с 1 января 2021 года начнется реформа системы управления. Ее проведут до апреля.

Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов подчеркнул, что в партии поддерживают решение о проведении реформы в период пандемии Covid-19, ведь именно сейчас российские министерства должны работать оперативно и не тратить большое количество денег.​