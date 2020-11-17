РИАМО - 17 ноя. Во вторник солнце в Москве будет светить восемь часов подряд, что составляет четверть месячной нормы часов солнечного сияния, сообщается на сайте «Метеовести».

В этом месяце в столице наблюдалась преимущественно пасмурная погода.

«По прогнозу, солнце будет светить 17 ноября почти восемь часов подряд. А это значит, что за день будет выполнена четверть месячной нормы часов солнечного сияния», — говорится в сообщении.

Самым пасмурным в текущем столетии был ноябрь 2006 года, за месяц солнце светило всего восемь часов. А самым солнечным остается ноябрь 2018 года, с 67 «солнечными» часами.