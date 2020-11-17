РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 17 ноя. В Домодедове разыскивают очевидцев ДТП, произошедшего в селе Вельяминово 9 ноября, в результате которого пострадал 65-летний пешеход, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

«9 ноября 2020 года примерно в 17:50 вблизи дома №12/2 на пересечении улиц Центральной и Солнечной села Вельяминово неустановленный водитель, управляя неустановленным автомобилем, совершил наезд на 65-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил травмы различной степени тяжести», - говорится в сообщении.

Всех, кто может помочь в установлении местонахождения участников ДТП, скрывшихся с места происшествия, просят сообщить информацию в отдел ГИБДД по телефонам: 8(496)792-31-66 и 8(496)793-14-02.