РИАМО – 17 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном выделении 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает kp.ru.
Всего на эти цели в стране ушло свыше 123 миллиардов рублей.
Выплаты можно оформить в онлайн-формате на портале госуслуг. Кроме того, можно лично прийти в МФЦ или органы социальной защиты.
Выплаты инициировал президент России Владимир Путин. Их получают малообеспеченные семьи в РФ. Размер пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка – примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта страны.
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