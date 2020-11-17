РИАМО – 17 ноя. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительном выделении 61,8 миллиарда рублей для выплат на детей от трех до семи лет, сообщает kp.ru.

Всего на эти цели в стране ушло свыше 123 миллиардов рублей.

«Необходимость дополнительного финансирования обусловлена ростом количества детей, родители которых имеют право на выплаты. По России их уже более 4,2 миллиона человек», - отмечается в материале.

Выплаты можно оформить в онлайн-формате на портале госуслуг. Кроме того, можно лично прийти в МФЦ или органы социальной защиты.

Выплаты инициировал президент России Владимир Путин. Их получают малообеспеченные семьи в РФ. Размер пособия составляет 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка – примерно 5,5 тысячи рублей в зависимости от субъекта страны.​​