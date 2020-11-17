РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. В подмосковной Балашихе ищут мужчину, который 14 ноября ушел из дома и пропал, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал 47-летний Сергей Владимирович Дмитриев, городской округ Балашиха, Московская область. Четырнадцатого ноября ушел из дома и не вернулся», – отмечается в сообщении.

Его рост 185 сантиметров, мужчина нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в синюю куртку, синие джинсы, темно-зеленые кроссовки. С собой был черный рюкзак.

Волонтеры просят всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.