РИАМО (БАЛАШИХА) - 17 ноя. Ранее судимый мужчина из Саратова в подъезде дома украл у жителя Балашихи банковскую карту и золотую цепочку, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по городскому округу Балашиха МУ МВД России «Балашихинское» обратился местный житель с сообщением о том, что неизвестный похитил его банковскую карту и золотую цепочку в подъезде дома на Мирском проезде. Сумма ущерба составила более 40 тысяч рублей.

«Полицейскими в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан 29-летний ранее судимый житель Саратова. По данному факту следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемому грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.