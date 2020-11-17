РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Свыше 60 добровольцев работают в волонтерском штабе подмосковного Красногорска в пандемию, сообщила глава муниципалитета Эльмира Хаймурзина.

«Красногорский штаб волонтеров продолжает свою работу. По поручению губернатора Андрея Воробьева гражданам 65+ и людям с хроническими заболеваниями – особое внимание. В нашем штабе работают 64 добровольца», – написала Хаймурзина в своем Instagram-аккаунте.

Она также добавила, что волонтеры совместно с сотрудниками Красногорского управления соцзащиты Минсоцразвития Московской области обзвонили 17,5 тысячи человек, получили и отработали 106 заявок. Шестеро волонтеров доставляют рецптурные лекарства, на этот вид помощи было 55 заявок.

«Все волонтеры обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками», – подчеркнула Хаймурзина.

Волонтерский штаб работает ежедневно с 9:00 до 20:00.

«Если вам или вашим близким нужна помощь или вы сами хотите помочь: 8(925)499-41-00. Напомню, гражданам группы риска необходимо оставаться дома. Берегите себя и близких, и будем здоровы», – заключила Хаймурзина.