РИАМО - 17 ноя. Возгорание случилось в квартире многоэтажного жилого дома на улице Чертановской в столице, пострадавших при пожаре нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

«В 08:15 в ОДС ЦУКС ГУ МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: Чертановская улица, 61, корпус 2. По прибытию был замечен густой дым из окна седьмого этажа 12-этажного жилого дома», - говорится в сообщении.

До прибытия пожарно-спасательных подразделений из жилого дома самостоятельно вышли десять человек.

Пожарные локализовали возгорание в 08:39, а в 08:43 ликвидировали. Площадь возгорания составила 8 квадратных метров.