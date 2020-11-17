РИАМО - 17 ноя. За первый квартал этого года столичные бизнесмены получили отсрочку платежей на общую сумму 3,5 миллиарда рублей по имущественным налогам и торговому сбору, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Московские организации из наиболее пострадавших от эпидемии коронавируса отраслей получили возможность перенести до 31 декабря 2020 года срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу за первый квартал. На 9 ноября такая отсрочка предоставлена 4,93 тысячи организаций, в которых работают почти 700 тысяч человек», - сказал заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что объем отсрочки по налогу на имущество и земельному налогу составил 2,5 миллиарда рублей. Отсрочку платежей по уплате торгового сбора до конца года получили 26 тысяч организаций на 72,3 тысячи объектов, ее сумма составила почти 1 миллиард рублей.

Отсрочка помогла городским предприятиям выполнить обязательства перед сотрудниками.

Глава департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что отсрочку платежей получили торговые предприятия, гостиницы, санатории и туристические организации.

«Отсрочку платежей по имущественному и земельному налогам получили 3,5 тысячи торговых предприятий на общую сумму 1,5 миллиарда рублей, 220 гостиниц, санаторно-курортных и туристических организаций на сумму 260 миллионов рублей, 560 объектов культуры, спорта, досуга, индустрии развлечений, компаний по организации выставок и конференций, кинотеатров на 440 миллионов рублей», - уточнил Пуртов.​