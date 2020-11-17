РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 17 ноя. Свыше 1,5 тысячи жителей Подмосковья с дистрофией сетчатки ежегодно проходят лечение в офтальмологическом отделении Красногорской больницы №1, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

Дистрофия сетчатки является распространенной причиной необратимой слепоты. В медицинских учреждениях внедряются современные методы лечения. Во избежание полной слепоты важно вовремя заметить первые признаки патологии. Основная жалоба при дистрофии – это снижение зрения, появление пятна перед глазом, возможны искажения, вспышки, мелькания. В группе риска пациенты, у которых у родственников первой линии было подобное заболевание.

«В нашей больнице ежегодно проходят лечение порядка 1,5 тысячи пациентов с дистрофией сетчатки со всего Подмосковья», – сказала заведующая офтальмологическим отделением Красногорской больницы №1 Ольга Сачкова.

Она пояснила, что возрастная макулярная дегенерация, или дистрофия сетчатки – это прогрессирующее хроническое дегенеративное заболевание, которое при самом неблагоприятном течении ведет к резкому снижению зрения и невозможности читать и выполнять мелкую точную работу.

«Она может быть двусторонней или поражать только один глаз. Главный фактор риска в развитии этого заболевания – это возраст пациента», – пояснила Сачкова.

Различают влажную и сухую формы возрастной макулярной дегенерации. По словам офтальмолога, при сухой форме медикаментозное и хирургическое лечение на сегодняшний день малоперспективно, так как происходит гибель клеток пигментного эпителия, питающих чувствительные клетки сетчатки, и они не поддаются восстановлению.

Однако современные методики позволяют лечить пациентов с влажной формой дистрофии сетчатки, тормозить ее развитие и во многих случаях улучшать зрение.

«В Красногорский городской больнице №1 пациентам с подобным заболеванием назначается антиангиогенная терапия – инъекции специальных препаратов, которые сдерживают прогрессирование заболевания. Пройти лечение в Красногорской больнице по ОМС может любой житель Подмосковья – достаточно иметь направление от лечащего врача по месту жительства», – заключается в материале.