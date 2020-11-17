РИАМО - 17 ноя. На некоторых улицах Юго-Восточного и Центрального административных округов Москвы ограничат движение транспорта из-за проведения инженерных и строительных работ, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«С 25 ноября 2020 года по 25 апреля 2021 года ограничат движение на участках Скрябинского переулка», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 21 ноября 2020 года по 20 июня 2021 года круглосуточно будет затруднен проезд по улице Верхние Поля от дома 24, корпуса 3, до дома 53, корпуса 2.

Водителей попросили быть внимательнее и заранее планировать свой маршрут в данных районах.