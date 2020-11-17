РИАМО - 17 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5274 пациента, всего в городе после Covid-19 выздоровел 377 131 человек, сообщает оперштаб Москвы.
Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами для тех, кто проходит курс лечения на дому. Те, кто хочет стать донором или волонтером, могут подать заявку на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки ежедневно с 09:00 до 19:00.
С начала пандемии в мегаполисе выявили 516 574 случая Covid-19, умерли 7933 заболевших.
В общественных местах и пассажирском транспорте столицы нужно обязательно соблюдать масочно-перчаточный режим.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>
Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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