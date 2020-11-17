РИАМО - 17 ноя. Столичные врачи вылечили от коронавируса еще 5274 пациента, всего в городе после Covid-19 выздоровел 377 131 человек, сообщает оперштаб Москвы.

Вылечившимся от коронавируса москвичам предлагают стать донорами плазмы или социальными волонтерами для тех, кто проходит курс лечения на дому. Те, кто хочет стать донором или волонтером, могут подать заявку на горячую линию: 8 (495) 870-45-16. Операторы принимают звонки ежедневно с 09:00 до 19:00.

С начала пандемии в мегаполисе выявили 516 574 случая Covid-19, умерли 7933 заболевших.

В общественных местах и пассажирском транспорте столицы нужно обязательно соблюдать масочно-перчаточный режим.

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Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.