РИАМО - 17 ноя. Возгорание случилось в квартире в Красногорске, в результате данного ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС РФ по Московской области.

«В 02:47 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Московская область, Красногорск, улица Карбышева, дом 19. Есть пострадавший», - говорится в сообщении.

В 03:36 возгорание ликвидировали. В тушении пожара принимали участие семь человек и две единицы техники.

За минувшие сутки на территории Московской области произошло 44 пожара. Для их тушения были задействованы 385 человек, 110 единиц техники.