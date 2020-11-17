РИАМО - 17 ноя. Видеоэкскурсии по Измайловскому и Терлецкому паркам Москвы разместили на туристической платформе Russpass, это два заключительных ролика про столичные парки на платформе, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму города Москвы.

«Экскурсию по Терлецкому лесопарку посвятили его истории и легендам, а также памятникам и скульптурам. Пользователи узнают интересные факты о Владимирском тракте — небольшой участок сохранился до наших дней», — говорится в сообщении.

Измайловский парк является одной из главных достопримечательностей Восточного административного округа. Все желающие смогут узнать, когда здесь жила Анна Иоанновна и как Петр Первый любил проводить здесь свободное время. На территории парка сохранились дубовые аллеи, уникальные лиственницы и пруды начала XVIII века.

Всего в цикл на сервисе Russpass вошли восемь видео про столичные парки — ВДНХ, «Зарядье», Парк Горького, «Сокольники», Парк Победы и сад имени Н. Э. Баумана.

Цикл онлайн-экскурсий проводят москвоведы и научные сотрудники Музея Москвы Денис Ромодин, Лариса Скрыпник, Мария Калиш и Мария Никитина.

Russpass является цифровой туристической платформой, она разработана по инициативе правительства Москвы. Сервис помогает спланировать маршрут путешествия по России. На платформе можно узнать об интересных местах и полезных услугах, а также приобрести билеты на самолет или поезд.