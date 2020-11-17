РИАМО – 17 ноя. Эксперты отмечают повышение спроса на краткосрочную аренду коттеджей со стороны жителей столицы, в октябре спрос вырос на 88% по сравнению с прошлым годом, пишет во вторник газета «Известия».

При этом специалисты уверены, что спрос на коттеджи в преддверии новогодних праздников продолжит расти. Это связано с ограничительными мерами, которые ввели в Московском регионе из-за распространения коронавируса.

«Мы рассчитываем на общий рост активности арендаторов — не менее чем на 15-20% относительно прошлогоднего показателя», — подчеркнула заместитель директора департамента аренды квартир «Инком-Недвижимости» Оксана Полякова.

При этом, по ее словам, цена на аренду не изменилась и сейчас ставка на новогодние праздники соответствует традиционной стоимости. Средняя стоимость аренды коттеджа на праздничные даты сейчас составляет 98,7 тысячи рублей, дачи — 50,6 тысячи рублей.

Больше всего спросом у москвичей пользуются коттеджи, таунхаусы и дома. Между тем, цена на аренду квартиры уменьшилась на 6%.​