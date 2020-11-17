РИАМО - 17 ноя. В следующем году курс доллара США может снизиться на 20%, если оживить мировую торговлю помогут вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.

«По мнению экспертов, вакцина от Covid-19 принесет позитив на развивающиеся рынки. В поисках риска туда придут инвесторы. Это и мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США обеспечат снижение курса доллара», - говорится в сообщении.

Специалисты напомнили, что в 2001 году вступление КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО) обеспечило длительное падение курса американской валюты. Вступление КНР в ВТО также увеличило объемы мировой торговли и ускорило глобализацию.

Эксперты высказали мнение, что в 2021 год доллар может повторить путь, который он прошел в начале ХХ века. ​

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

17 НОЯБРЯ

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.