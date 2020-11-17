РИАМО - 17 ноя. В следующем году курс доллара США может снизиться на 20%, если оживить мировую торговлю помогут вакцины от коронавирусной инфекции, сообщает Федеральное агентство новостей.
«По мнению экспертов, вакцина от Covid-19 принесет позитив на развивающиеся рынки. В поисках риска туда придут инвесторы. Это и мягкая политика Федеральной резервной системы (ФРС) США обеспечат снижение курса доллара», - говорится в сообщении.
Специалисты напомнили, что в 2001 году вступление КНР во Всемирную торговую организацию (ВТО) обеспечило длительное падение курса американской валюты. Вступление КНР в ВТО также увеличило объемы мировой торговли и ускорило глобализацию.
Эксперты высказали мнение, что в 2021 год доллар может повторить путь, который он прошел в начале ХХ века.
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17 НОЯБРЯ
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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