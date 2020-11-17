РИАМО - 17 ноя. В топ-100 лучших идей конкурса «Сильные идеи для нового времени» форума Агентства стратегических инициатив вошло Единое хранилище данных Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

На участие в конкурсе поступило около 15 тысяч идей по семи направлениям.

«Анализ больших данных и ключевых макро- и микроэкономических показателей в динамике очень важен, он позволяет вовремя выявлять экономические тренды, прогнозировать серьезные изменения, эффективнее работать. Одним из ключевых инструментов в этой работе является Единое хранилище данных Аналитического центра Москвы, которое содержит свыше 10 тысяч достоверных и актуальных показателей», — сказал заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что хранилище содержит данные более чем из 20 официальных источников и позволяет быстро находить верифицированные статистические показатели.

ЕХД является базой показателей социально-экономического положения столицы и российских регионов. В нем можно найти данные Росстата, Федеральной налоговой службы, МВД, МЧС и других ведомств.

Руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Кирилл Пуртов отметил, что у ЕХД появилась англоязычная версия, которая упростила доступ иностранных пользователей к статистике столицы и регионов РФ.

«Интуитивно понятный пользовательский интерфейс позволяет быстро находить нужные статистические данные, легко анализировать и наглядно визуализировать их с помощью встроенных инструментов», - уточнил Пуртов.

Директор Аналитического центра Максим Иванов подчеркнул, что ЕХД обладает удобной системой поиска, настройкой, экспортом данных и доступом к информации в несколько кликов.​