РИАМО - 17 ноя. В городском округе Подольск задержали ранее судимого 30-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья, его подозревают в сбыте поддельных денег, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий злоумышленник задержан сотрудниками полиции вблизи одного из развлекательных центров, расположенных на трассе М-2 «Крым», при передаче покупателю, в роли которого выступил оперативник, 98 поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей», – сказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Она добавила, что выручка за продажу фальшивок у злоумышленника составила 127 тысяч рублей.

По ее словам, криминалистическое исследование показало, что изъятые деньги изготовлены не на предприятии «Гознак», а сделаны с помощью двух склеенных между собой листах бумаги электрографическим и струйным способами печати, на них есть имитации водяных знаков и микроперфорации.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям 30, 186 УК РФ («Покушение на изготовление, хранение, перевозку или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»).

Подольским городским судом мужчине была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

На сегодняшний день полицейские проводят дальнейший комплекс мероприятий, которые направлены на установление лиц, причастных к совершению данного преступления.