РИАМО - 17 ноя. Участники проекта «Активный гражданин» поддержали идею модернизации столичных библиотек, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«За развитие городских читален проголосовали 56,75% респондентов. По их мнению, модернизацию нужно продолжать. 25,68% проголосовавших считают программу полезной, но не первоочередной. Лишь 4,09% человек ответили, что модернизировать библиотеки не нужно, а 13,48% затруднились оценить программу», - говорится в сообщении.

В голосовании также выбрали книги, которые пополнят библиотечный фонд. 22% проголосовало за произведения отечественных и зарубежных классиков, 19,92% выбрали лидеров продаж книжных магазинов. 15,98% выбрали книги – победители читательских рейтингов, 15,1% поддержали произведения современных российских и зарубежных авторов.

Еще 11,4% выбрали книги лауреатов литературных премий. 8,22% затруднились ответить и 6,2% проголосовали за выбор книг специалистами.

Всего москвичи прислали более 3,3 тысячи идей по теме модернизации библиотек.​