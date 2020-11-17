РИАМО – 17 ноя. По данным Роспотребнадзора, в настоящий момент прививку от гриппа сделали более 60,2 миллиона россиян, сообщает Газета.ru.
«Что составляет 41,2 % от численности населения страны», - говорится в сообщении.
По совокупному населению эпидемические пороги заболеваемости ОРВИ превышены в 43 российских субъектах. Превышение недельных порогов заболеваемости ОРВИ отмечается преимущественно среди взрослых.
При этом в Московской области план вакцинации от гриппа выполнен почти на 60%.
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