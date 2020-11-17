РИАМО - 17 ноя. Возгорание произошло в строении в СНТ «Тишина» городского округа Мытищи, в результате пожара пострадал один человек, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Сообщение о возгорании поступило в 00:16 во вторник. Пожар произошел по адресу: городской округ Мытищи, деревня Сумароково, СНТ «Тишина», улица 5-я Лесная, участок 125.

«Есть пострадавший. В 01:11 - ликвидация пожара», - говорится в сообщении.

К тушению возгорания в строении привлекали три единицы техники и 11 человек.