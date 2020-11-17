РИАМО - 17 ноя. Еще 20 онлайн-встреч со студентами проведет центр «Моя карьера», первое подобное мероприятие прошло в начале ноября и в нем приняли участие 30 молодых специалистов, сообщается на сайте мэра Москвы.

«Студенты — это та категория людей, которые находятся в самом начале своего карьерного пути. Поиск дополнительной подработки или первого места работы становится для них ответственным и волнительным делом», — рассказала директор центра «Моя карьера» Ирина Швец.

Она уточнила, что специалисты помогают студентам найти временный заработок, а также определить их профессиональные предпочтения и составить план развития карьеры.

Каждому студенту выдается помощник, который сопровождает его в процессе поиска работы. Консультант составляет карту рекомендаций по посещению полезных тренингов в центре «Моя карьера» и помогает подготовиться к собеседованию.

До пандемии коронавируса представители центра «Моя карьера» проводили очные встречи со студентами. В 2020 году прошло 36 мероприятий, в которых приняли участие около 500 студентов.​