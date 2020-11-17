РИАМО - 17 ноя. В Московском регионе прошедшей ночью температура опускалась до минус 10 градусов, что делает минувшую ночь самой холодной с начала осени, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Ночью в Москве было зафиксировано минус 6,7 градуса, в Подмосковье было до минус 10. Эта ночь стала самой холодной с начала осеннего периода», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что такая ночная температура ниже среднемесячной нормы для ноября и соответствует декабрю.

Во вторник в регионе прогнозируется максимальная температура воздуха от минус 6 до минус 1 градуса. Атмосферное давление будет выше нормы.