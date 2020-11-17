РИАМО – 17 ноя. Депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал жителей страны одеваться по сезону, чтобы избежать ослабления здоровья и инфицирования коронавирусом.

Он напомнил, что в России наступили холода и сейчас очень важно избежать простуды и ослабления иммунитета.

«Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции», – отметил Онищенко в эфире радио Sputnik.

Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект. По его мнению, бороться с инфекцией нужно точечно в нескольких направлениях.

Онищенко подчеркнул, что в особой зоне риска по Covid-19 находятся пенсионеры, а также россияне с хроническими заболеваниями.

«Все остальные должны воспринимать ситуацию как сезонное нарастание острой респираторной вирусной инфекции. В данном случае ковид – это ОРВИ, которая имеет достаточную умеренность, с одной стороны, а, с другой стороны, она имеет специфику по отношению к старшему поколению», – добавил эксперт. ​

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17 НОЯБРЯ

- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.

Согласно исследованиям, наиболее высокий риск заражения ковидом происходит за два дня до наступления симптомов с максимумом риска в первые сутки их появления. То есть это как раз сроки максимально быстрого размножения вируса в носоглотке больного

- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.

- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.

Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции

- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.