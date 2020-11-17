РИАМО – 17 ноя. Депутат Госдумы, академик РАН, доктор медицинских наук, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко призвал жителей страны одеваться по сезону, чтобы избежать ослабления здоровья и инфицирования коронавирусом.
Он напомнил, что в России наступили холода и сейчас очень важно избежать простуды и ослабления иммунитета.
«Идет период похолодания, и люди должны внимательнее относиться к своему здоровью. Одеваться по сезону. Любое ослабление, любая простуда – выскочил, охладился, подпростыл – будет работать на мельницу этой инфекции», – отметил Онищенко в эфире радио Sputnik.
Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект. По его мнению, бороться с инфекцией нужно точечно в нескольких направлениях.
Онищенко подчеркнул, что в особой зоне риска по Covid-19 находятся пенсионеры, а также россияне с хроническими заболеваниями.
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Коронавирус и ограничительные меры в связи с пандемией
Текстовая трансляция
17 НОЯБРЯ
- За два дня до наступления симптомов коронавируса риск заражения наиболее высок, сообщил врач и телеведущий Александр Мясников.
- Еще 5274 человека вылечились от Covid‑19 в Москве. Всего в столице после Covid-19 выздоровел 377 131 человек.
- Чтобы противостоять коронавирусу, россиянам следует одеваться по сезону, заявил бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Он уточнил, что введение глобальных ограничительных мер по недопущению коронавируса не дает положительный эффект.
- За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека.
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