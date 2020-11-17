РИАМО - 17 ноя. Московские школьники смогут принять участие в XV Открытой олимпиаде по программированию, которая состоит из двух частей: первая пройдет до 20 января 2021 года, а вторая – 20 декабря, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В длинном туре для участников подготовили 10 задач, три из которых будут доступны для решения сразу, а остальные будут публиковаться постепенно в течение всего отборочного этапа», - говорится в сообщении.

В коротком туре школьникам должны будут справиться с заданием за пять часов. Те, кто набрал нужное число баллов в сумме за два тура, отправятся в финал. Он пройдет весной следующего года.

Олимпиада по программированию в Москве проходит с 2002 года. Соревнование входит в перечень олимпиад министерства науки и высшего образования России. У победителей и призеров есть возможность получить льготы при поступлении в вузы. Кроме того, школьники, которые наиболее успешно себя проявили на соревновании, смогут претендовать на гранты.

Олимпиаду организуют департамент образования и науки Москвы, Московский физико-технический институт (МФТИ) и Центр педагогического мастерства.​