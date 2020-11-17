РИАМО - 17 ноя. Для поддержки малого и среднего бизнеса департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы выделит 130 миллионов рублей на субсидии и гранты, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«На последних комиссиях была одобрена 161 заявка на сумму свыше 130 миллионов рублей. В том числе рекордный объем выплат — более 12 миллионов рублей по 44 обращениям — направлен на субсидии ресторанам и кафе, которые реализуют продукцию через онлайн-сервисы доставки еды», - сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Алексей Фурсин.

Он добавил, что с начала года в столице было выделено около 1,8 миллиарда рублей по 1352 заявкам от представителей бизнеса.

18 субъектов малого и среднего предпринимательства смогут покрыть убытки на участие в конгрессно-выставочной деятельности, общая сумма субсидий составит более 4 миллионов рублей. Также поддержку на сумму 3,6 миллиона рублей получат предприниматели, реализующие товары через интернет-площадки. Бизнес, использующий онлайн-сервисы доставки еды, получит 12 миллионов рублей поддержки.

Кроме того, городские власти приняли решение выделить порядка 30 миллионов рублей 36 бизнесменам, которые работают по договорам франшизы. Еще поддержку на сумму 220 тысяч рублей получат два социальных предприятия столицы. Еще 1,3 миллиона рублей получит одна из московских гостиниц.

5,4 миллиона рублей субсидий связаны с экспортом столичной продукции, еще принято решение о выделении свыше 21 миллиона рублей экспортных грантов восьми фирмам. Также комиссия одобрила одну заявку на сумму более 40 миллионов рублей по субсидиям для резидентов технопарков и участников Московского инновационного кластера.

В мегаполисе было разработано четыре пакета мер поддержки предпринимателей на общую сумму порядка 90 миллиардов рублей.​