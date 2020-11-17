РИАМО – 17 ноя. Общественная палата РФ и НП «ЖКХ Контроль» выступили с инициативой о введении обязательных плановых проверок электропроводки ​в квартирах, эту идею уже поддержали в общественном совете при Минстрое РФ, пишет во вторник газета «Известия».

В настоящий момент проводку проверяют только в подъездах. Эта обязанность лежит на управляющей компании. Осмотры проводят дважды в год. А за проводкой в квартире должны следить сами домовладельцы.

«Реализовать инициативу сложно, поскольку собственники не обязаны впускать проверяющих, а вход без спроса нарушает право собственности, отмечают в УК. Однако неисправная проводка, а также несоблюдение требований к ремонту электрооборудования нередко становятся причиной коротких замыканий и пожаров», - отмечается в материале.

При этом до 90% пожаров связаны с проблемами в электропроводке. В среднем проводка служит около 30 лет. Но из-за того, что сейчас в квартирах установлено больше электроприборов, она может выйти из строя намного раньше.

Некоторые эксперты считают, что контроль как газового оборудования, так и электросетей в квартирах – это вопрос безопасности жильцов. Они уверены, что нужно внедрять это правило в работу УК.​