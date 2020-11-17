РИАМО - 17 ноя. 25 декабря в московском парке «Зарядье» впервые проведут церемонию бракосочетания, пожениться в центре столицы смогут две пары, которые будут выбраны случайным образом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Сегодня заключить брак в Москве можно в самых разнообразных местах, начиная от усадеб и особняков и заканчивая стадионами и высотками «Москва-Сити». А накануне Нового года двум счастливым парам впервые выпадет шанс заключить брак в самом сердце столицы — в парке «Зарядье», - сказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она уточнила, что молодожены смогут выбрать одно из двух необычных мест в парке: флорариум (многоярусная оранжерея) или ледяная пещера (инсталляция, своды и колонны которой покрыты кристаллами льда).

Пары молодоженов будут выбраны из тех, кто подаст заявление на регистрацию брака на 25 декабря в Шипиловском отделе ЗАГС.

Для получения дополнительной информации и записи на прием необходимо обратиться по телефону единой справочной службы: +7 (495) 777-77-77, а также по телефону отдела ЗАГС: +7 (985) 805-20-30. Госпошлина составит 350 рублей.

Необычные площадки в мегаполисе для регистрации брака выбрали свыше 5 тысяч пар с начала 2020 года. Более 570 браков заключили в башнях делового центра «Москва-Сити», около 450 пар влюбленных - в Доме торжеств Safisa, 420 пар молодоженов - в современном особняке «Роял», 320 пар — в особняке на Волхонке и около 300 пар – в особняке Спиридонова.

Молодожены могут подать заявление на регистрацию брака онлайн.​