РИАМО - 17 ноя. В селе Озерское Дмитровского городского округа обнаружен боеприпас времен Великой Отечественной войны, находка не представляет опасности и будет утилизирована, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 17:05 16 ноября поступило сообщение об обнаружении боеприпаса времен ВОВ. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

На месте находки в селе выставлена охрана силами ОМВД Дмитровского городского округа.

Изъятие и уничтожение данного боеприпаса запланировано силами взрывотехнического отряда ПСО-22 ГКУ МО «Мособлпожспас» на вторник.