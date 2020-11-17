РИАМО - 17 ноя. За последние сутки в Москве скончались 74 пациента с подтвержденным коронавирусом, за все время пандемии в городе умерли 7933 человека, сообщает столичный оперштаб.

«Если вы чувствуете любые симптомы ОРВИ, оставайтесь дома и вызовите врача. Не рискуйте своей жизнью и здоровьем, а также жизнью и здоровьем окружающих», - говорится в сообщении.

В столице за все время пандемии выявили 516 574 случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 371 857 пациентов.

В столице введены ограничения из-за ситуации с Covid-19. Так, горожане старше 65 лет и с хроническими заболеваниями обязаны соблюдать домашний режим, ученики средней и старшей школ, студенты переведены на дистанционное образование, часть сотрудников столичных компаний переведены на удаленную работу.

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Текстовая трансляция

16 НОЯБРЯ

- В ВОЗ считают, что вакцина не сможет остановить пандемию Covid‑19. Препарат станет лишь дополнительным рычагом в борьбе с коронавирусом.

- Самое важное коронавирусе за день в карточках

- Российские Деды Морозы и Снегурочки могут остаться без работы из‑за Covid‑19. Из‑за сложной эпидситуации многие россияне откажутся приглашать аниматоров на дом.

- В Подмосковье 49 колледжей и шесть вузов перешли на дистанционное обучение. В колледжах организовано дистанционное обучение на платформе «Цифровой колледж», а в вузах — на собственных платформах.

- Свыше 5,7 тыс нарушителей масочного режима выявили в Подмосковье с 1 октября. По всем случаям проведена разъяснительная работа.

- Переболевших Covid‑19 будут выписывать после первого отрицательного теста. Соответствующий документ подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

- Безработица в Москве выросла в семь раз за время пандемии. По данным на сентябрь, в столице насчитали 223 тысячи безработных.

- В России упростили порядок выписки коронавирусных пациентов. Теперь их могут перевести на амбулаторное лечение до получения отрицательного теста на инфекцию.

- Воробьев лично проверит качество лечения Covid‑пациентов в ряде медучреждений. Подмосковья Губернатор на текущей неделе планирует посетить несколько госпиталей и больниц региона.

- Столичные врачи выезжают к пациентам на дом около 22 тыс раз в день. В 90–95% врач приезжает на дом сразу после звонка.

- Воробьев поручил сохранить объем программы очного обучения студентов при дистанционке. С понедельника студены вузов и колледжей региона перешли на дистанционное обучение.

- Воробьев: Подмосковье должно избежать локдауна. Это позволит сохранить доходы граждан.

- 19 тыс коек для пациентов с Covid‑19 будет в Подмосковье к 1 декабря. На сегодняшний день в регионе в зависимости от географии от 20 до 25% свободных коек.

- В Подмосковье спецбригады проверяют правильность лечения пациентов с Covid‑19. Особое внимание уделили амбулаторному звену.

- Столица обеспечена лекарствами от коронавируса на ближайшие три месяца. Также в Москве есть все необходимые объемы средств индивидуальной защиты.

- Средства на вакцинацию от коронавируса заложили в столичный бюджет на 2021 год. Каждый москвич сможет сделать прививку бесплатно.

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- За сутки в России зарегистрировали 22 778 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 810 больных. В Москве - 6 360.

- Свыше 900 рестораторов присоединились к столичному противовирусному флешмобу #наденьужеэтумаску. В рамках него на дверях многих заведений Москвы размещены информационные материалы о важности ношения масок и перчаток, соблюдении дистанции.

- Более 600 тыс исследований на Covid‑19 провели в столичных резервных госпиталях. Центры для пациентов с Covid-19 обеспечивают полный спектр оказания диагностической и терапевтической помощи.

- 72 пациента с коронавирусом скончались в Москве за сутки. За весь период эпидемии умерли 7 859 человек.