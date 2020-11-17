РИАМО - 17 ноя. Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается высокое давление, температура будет ниже нуля, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачной осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве - от минус 3 до минус 1, по области - от минус 6 до минус 1 градуса. Ветер юго-восточный, 4-9 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в регионе повысится и в середине дня составит 767 миллиметров ртутного столба.

Давление во вторник будет значительно выше нормы, это может сказаться на самочувствии метеозависимых людей. У них могут наблюдаться головная боль, головокружение и учащение сердцебиения.