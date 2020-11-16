РИАМО - 16 ноя. До конца 2020 года в Даниловском районе столицы 56 семей переедут в новостройки по программе реновации жилфонда, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Проживающим на Малой Тульской улице, дом 2/1, корпус 9 и дом 2/1, корпус 19 предложат смотровые ордера в новостройке на 5-м Рощинском проезде, дом 1», — сказал глава департамента градостроительной политики города Сергей Левкин.

Всего в Даниловском районе новые квартиры получат свыше 5 тысяч человек. Для начала переселения подобрано пять стартовых площадок.

Сейчас возводятся дома на улице Ленинская Слобода, владение 3 и в Пересветовом переулке, владение 5. Один дом проектируется, еще один находится в стадии разработки градостроительной документации.