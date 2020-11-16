РИАМО - 16 ноя. Столичные энергетики повысили температуру в системе теплоснабжения домов из-за грядущего похолодания, сообщается на странице ПАО «МОЭК» в Facebook.

Ранее в понедельник МОЭК повысил температуру теплоносителя в магистральных сетях до 90-92 градусов — это температурный график для минус 2 градусов на улице.

«По прогнозам синоптиков, во вторник, 17 ноября, на территории столицы температура опустится до минус 4-5 градусов. Таким образом, температура теплоносителя в столичной системе теплоснабжения составит уже 95-97 градусов», — говорится в сообщении.

Все корректировки температуры ведутся под контролем диспетчеров в автоматическом режиме.

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