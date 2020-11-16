РИАМО - 16 ноя. В Подмосковье провели онлайн-форум для предпринимателей с целью помочь им освоиться в digital-пространстве, в мероприятии приняли участие свыше 600 бизнесменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В рамках форума прошли воркшопы и дискуссии, а также пленарное заседание с участием главы подмосковного Мининвеста Екатерины Зиновьевой.

«Мы поддерживаем предпринимателей, которые хотят, могут и готовы развиваться в Подмосковье. Есть ряд предпринимателей, которые регулярно используют меры поддержки для развития бизнеса. И это здорово, они могут быть теми самыми адептами, которые могут рассказать об успешных кейсах из первых уст», – отметила Зиновьева.

На форуме она рассказала о финансовых и нефинансовых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в Подмосковье. Также в рамках мероприятия выступили представители AliExpress Russia, «ВкусВилла», «Альфа-банка» и других компаний.

«Спикеры затронули актуальные темы, волнующие предпринимателей: дискуссировали об основных тенденциях цифровых технологий, как найти деньги для своего бизнеса с помощью SMM, уход продаж в онлайн и как бизнесу пережить и даже продолжить процветать в пандемию, а также рассказали истории реального успеха», – говорится в сообщении.