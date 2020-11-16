РИАМО - 16 ноя. Ряд поездов «Ласточка» и «Стриж» отменены на участках от Москвы до Нижнего Новгорода и города Иваново из-за аварии на путях во Владимирской области, сообщается на сайте Федеральной пассажирской компании.

Ранее около станции Новки-1 во Владимирской области с путей сошли 34 вагона грузового поезда с дизельным топливом. В результате ЧП погиб один человек. Движение поездов между станциями Владимир и Ковров временно приостановили. Для координации работ по ликвидации последствий схода поезда в ОАО «РЖД» работает оперативный штаб.

«Скоростной поезд №731 «Ласточка» сообщением Нижний Новгород – Москва возвращен в Нижний Новгород. Поезда №№707, 709 «Стриж» Нижний Новгород – Москва и №733 «Ласточка» Нижний Новгород – Москва также отменены», — говорится в сообщении.

Кроме того, отменен поезд №734 «Ласточка» из Москвы в Нижний Новгород. Поезд №732 «Ласточка» Москва – Нижний Новгород частично отменен на участке Владимир – Нижний Новгород. Пассажиры с билетами могут воспользоваться поездом №708 с пересадкой на станции Орехово-Зуево.

Поезда «Стриж» №№706, 708 Москва – Нижний Новгород проследуют измененным маршрутом: Москва (Курский вокзал) – Орехово-Зуево – Куровская – Вековка – Муром – Арзамас – Нижний Новгород.

Также по измененным маршрутам пустили поезда №35 «Нижегородец», №59 «Волга», №87 Нижний Новгород – Адлер и поезд №145 Челябинск – Санкт-Петербург.