РИАМО - 16 ноя. В отношении организаторов международного наркосиндиката возбуждены уголовные дела о наркоторговле и легализации крупной суммы денег, их рассмотрят в Московском областном суде, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Деятельность наркосиндиката «ХимПром» была разоблачена и пресечена в 2017 году. Расследованы и переданы в суд уголовные дела. Изъято более 9,5 тонн синтетических наркотиков и прекурсоров, лабораторное оборудование.

«Следователями следственного департамента МВД России совместно с оперативными сотрудниками ГУНК МВД России и представителями Росфинмониторинга выявлено более 1 тысячи оформленных на третьих лиц электронных кошельков, которые использовались в криминальной схеме», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она уточнила, что фигуранты данных дел последовательно переводили между счетами добытые преступным путем деньги, чтобы затруднить отслеживание их происхождения. Так они легализовали свыше 2,4 миллиарда рублей.

По ее словам, один из руководителей структурного подразделения преступного сообщества заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Он осужден на десять лет лишения свободы.

«Уголовное дело в отношении остальных руководителей и 19 активных участников наркосиндиката по 25 эпизодам тяжких и особо тяжких преступлений рассматривается в Московском областном суде», — добавила Волк.

Она отметила, что двое организаторов ОПГ объявлены в международный розыск. Один из них был задержан в Польше, сейчас решается вопрос о его экстрадиции в Россию.