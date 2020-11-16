РИАМО - 16 ноя. Курс «Мама онлайн-эксперт: от продукта до продвижения» разработали в столичном центре занятости «Моя карьера» специально для женщин с детьми, которые готовы делиться своими знаниями и опытом с другими мамами, обучение прошли 40 женщин, говорится в сообщении пресс-службы департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

В течение трех недель участницы учились создавать и продвигать свои занятия и мастер-классы в онлайн-пространстве. Главная цель курса — помочь женщинам адаптировать их экспертные знания к современному и актуальному формату.

«Умение сочетать онлайн и офлайн-среду позволит участницам использовать свои профессиональные навыки по максимуму и иметь разные источники дохода. По окончании проекта каждая участница выпустила в Сеть личный полезный вебинар как первый онлайн-продукт», — говорится в сообщении.

Курс состоял из пяти занятий, каждый блок был посвящен отдельной теме. На первом занятии женщины учились определять целевую аудиторию своих услуг, устанавливать контакт с клиентами и создавать сценарий будущего вебинара. Затем мамы занимались подготовкой технической площадки.

Эксперты центра «Моя карьера» рассказали участницам об основных сервисах для проведения вебинаров и показали им, как запустить онлайн-семинар в программе Zoom. Отдельный блок занятий был посвящен электронной коммерции — мамы считали бюджет своего проекта, определяли затраты на проведение вебинаров, изучали ценообразование и составляли план по выручке.

На заключительном этапе участницы привлекали потенциальных клиентов на свои вебинары. Эксперты программы рассказали женщинам о бесплатных способах продвижения занятий, объяснили, как можно прорекламировать вебинар на личной странице в социальных сетях и разместить объявление в специальных группах.

Помимо этого, мамы научились работать с базой клиентов и узнали о возможностях платного продвижения вебинаров с помощью таргетированой рекламы.