РИАМО - 16 ноя. Имущество совладельцев группы «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых общей стоимостью 45 миллиардов рублей арестовано в рамках расследования уголовного дела о крупных хищениях, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Магомедовы, а также еще четыре фигуранта — Артур Максидов, Сергей Поляков, Роман Грибанов и Юрий Петров — обвиняются в организации преступного сообщества и участии в нем, растрате и мошенничестве.

«По версии следствия, с 2010 по 2016 год криминальной организацией, в которую входило более 15 человек, совершено не менее десяти фактов хищений денежных средств государства и коммерческих организаций. Ущерб составил около 11 миллиардов рублей», — сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, похищаемые и выводимые за пределы РФ деньги, в том числе бюджетные, проходили через счета группы «Сумма». В руководстве и на ответственных должностях компаний находились организаторы и активные участники криминального сообщества.

В ходе предварительного расследования с целью возмещения причиненного ущерба и возможной конфискации наложен арест на имущество фигурантов стоимостью свыше 45 миллиардов рублей.

Уголовное дело направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.