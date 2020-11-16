РИАМО - 16 ноя. Президент РФ Владимир Путин внес изменения в состав Совета по правам человека при президенте, сообщает Газета.ru.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«В СПЧ будут входить президент АО «Крибрум» Игорь Ашманов, президент Ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!» Ирина Боровова, президент отделения МААМ Андрей Боков, а также сопредседатель координационного совета общественной организации «Национальная родительская ассоциация соцподдержки семьи и защиты семейных ценностей» Галина Осокина и замглавреда журнала «Русский репортер» Марина Ахмедова», — говорится в документе.

Из состава совета исключили политолога Светлану Айвазову, председателя президиума Московской коллегии адвокатов «Адвокатское партнерство» Юрия Костанова, а также Ольгу Сидорович и Аниту Соболеву.​​