РИАМО - 16 ноя. Воспитанница Одинцовской детской музыкальной школы Алла Шаповалова стала победителем сразу трех престижных международных конкурсов, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Девочка завоевала звание лауреата первой степени международного конкурса Digi-Talenty (Польша), III Международного ежегодного фестиваля-конкурса искусств «Звездная нить» и VII многожанрового конкурса «Мой дом — моя сцена» в рамках международного проекта «Салют талантов», — говорится в сообщении.

Преподавателя пианистки Людмилу Короваенко наградили благодарственными письмами жюри за большой вклад в развитие творческого потенциала детей и помощь в сохранении культурного наследия страны.

Участие в таких конкурсах способствуют выявлению и развитию молодых талантов, реализации творческого потенциала и профессиональному совершенствованию педагогов.