РИАМО - 16 ноя. Команды городских управленцев из Красногорска, Королева, Химок, Люберец, Подольска, Мытищ, Электростали и Балашихи стали участниками третьего потока программы развития городов в бизнес-школе «Сколково», говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева отметила, что управление крупными агломерациями требует особых компетенций в самых разных сферах.

«Задача и каждого муниципалитета в отдельности, и Московской области в целом – повысить качество жизни жителей Подмосковья: создать комфортную жилую среду, гарантировать социальную защищенность, обеспечить рабочие места. Поэтому повышение квалификации, знакомство с передовым опытом в области градоуправления, безусловно, необходимо главам подмосковных городов», - сказала Зиновьева.

Программа развития городов состоит из 14 модулей, объединенных в пять тематических блоков. Повышение квалификации и будет проходить как очно, так и в онлайн-формате. В процессе обучения участники получат консультации ключевых экспертов ВЭБ.РФ и экспертов институтов развития.

Программа подготовки управленческих кадров для российских городов разработана в соответствии с международным стандартом МPA (Master of Public Administration). Курс создан по инициативе ВЭБ.РФ совместно с экспертами московской школы управления «Сколково» в партнерстве с институтом медиа, архитектуры и дизайна «Стрелка», Высшей школой экономики и Российской экономической школой.