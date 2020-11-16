РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 16 ноя. Депутаты окружного совета депутатов и волонтеры «Молодой гвардии Единой России» поздравили воспитанников и сотрудников Люберецкого специализированного дома ребенка с Днем доброты, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

В настоящий момент в доме ребенка проживают 30 детей, еще 10 приходят на занятия по реабилитации.

«Конечно, такие дни должны быть не раз в году. Окружать заботой и теплом тех, кто в этом нуждается больше всего, – наш долг. Особенно в такие непростые времена», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

Депутат Вячеслав Губин, поздравляя малышей, врачей и педагогов, отметил, что Всемирный день доброты объединяет людей, которые убеждены, что в мире должно быть больше теплоты, сочувствия и милосердия.

«Каждый из нас должен делать все, что в наших силах, чтобы помочь окружающим!» - сказал Губин.

Вячеслав Губин передал воспитанникам дома ребенка наборы Lego от имени главы муниципалитета и партии «Единая Россия».